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    Киев

    В пешеходной зоне Киева обнаружили тайник с тротиловыми шашками

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    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в зоне отдыха "Гидропарк" в Киеве тайник с боеприпасами, сообщает ведомство.

    "Правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного места отдыха, десять тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 263 "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами" Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Идут следственно-оперативные действия.

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