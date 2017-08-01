Изменения в госбюджет: деньги пойдут на строительство завода боеприпасов

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет на этот год, предусматривающий дополнительное финансирование сектора обороны — деньги пойдут на строительство завода по изготовлению боеприпасов, закупку танков "Оплот" и производство ракет, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Изменения в государственный бюджет 2017 года обеспечат финансирование нескольких важных направлений в оборонном секторе Украины", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По словам президента, значительную часть средств направят на строительство завода по изготовлению боеприпасов. "На сегодняшний день мы должны строить современный завод, который бы обеспечил боеприпасами разного вида украинские вооруженные силы", — подчеркнул он.

Порошенко сообщил, что вторым направлением финансирования является обеспечение постановки на вооружение в украинскую армию нескольких чрезвычайно важных типов техники, в частности, танков "Оплот". Кроме того, речь идет о закупке средств радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов. На должном уровне будет и финансирование производства ракет, заверил Порошенко. "Мы готовы к производству новых украинских ракет, которые хорошо прошли испытания", — сказал он.

Также пресс-служба сообщила, что министр обороны Украины Степан Полторак назвал закон очень важным, в частности, он позволит "начать решать стратегическую задачу по обеспечению боеприпасов". "Должны быть независимыми от закупки боеприпасов и поставок из других стран мира. Это решение является очень важным. Закупка танков "Оплот" и производство ракет дает возможность нам добавлять силы нашему военно-промышленному комплексу", — заявил Полторак.

"Закупка этого оснащения дает возможность нам значительно усилить обороноспособность страны", — подчеркнул министр обороны.

Президент Украины в июле заявлял, что страна дополнительно направит свыше 60 миллионов долларов на закупку вооружения и техники. В частности, будет налажено производство новейшей бронетехники, включая танки "Оплот", производство новейших ракет и других позиций.