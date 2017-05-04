В Мариуполе обнаружены тайники с боеприпасами

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Мариуполе на Приморском бульваре группа оперативного реагирования военной комендатуры обнаружила два тайника с боеприпасами, говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в Facebook.

"Из тайников военнослужащие изъяли пластиковые взрывчатые вещества весом 300 гр, две гранаты РГД-5, тротиловые шашки весом 400 гр и 200 гр, четыре электродетонатора, шесть капсуль-детонаторов, детонаторы МУВ-3 и детонаторы МУВ-2, взрыватели замедленного действия (ППД-1М), детонирующий шнур, семь упаковок металлических элементов, шнур ЗТП-300 и накольный механизм", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции в Донецкой области и минно-взрывная служба ГСЧС Украины.

По данному факту в адрес Приморского отдела Национальной полиции в Донецкой области будет направлено уведомление об уголовном правонарушении.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.