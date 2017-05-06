В парке Киева нашли тайник с гранатометами

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Читайте также: Вандализм в Днепре. "Это — нелюди", — говорит скульптор

"Также оперативники спецслужбы изъяли из тайника, который был обустроен на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе столицы, четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм", — говорится в сообщении.

По этому факту открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Ранее пресс-служба государственной пограничной службы Украины сообщила, что на кладбище в Одесской области найден тайник с боеприпасами, возможно, из зоны АТО в Донбассе.