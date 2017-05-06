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    В парке Киева нашли тайник с гранатометами

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    Криминальная Украина: беспредел и насилие (34)

    (обновлено: )14710
    Согласно информации, из тайника, который был обустроен на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе столицы, изъяли четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм.
    Арсенал с гранатометами в Голосеевском парке Киева
    СБУ / Facebook

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией обнаружили тайник с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-22. Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

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    "Также оперативники спецслужбы изъяли из тайника, который был обустроен на территории лесопарковой зоны в Голосеевском районе столицы, четыре выстрела к гранатомету РПГ-7, 40 выстрелов ВОГ-25 к подствольному гранатомету и 160 патронов калибра 12,7 мм", — говорится в сообщении.

    По этому факту открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

    Ранее пресс-служба государственной пограничной службы Украины сообщила, что на кладбище в Одесской области найден тайник с боеприпасами, возможно, из зоны АТО в Донбассе.

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