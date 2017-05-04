КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили в Запорожской области тайник с патронами и гранатами, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Служба безопасности Украины СБУ обнаружила тайник с патронами и гранатами в Запорожской области

"Правоохранители изъяли из тайника, обустроенного в гараже частного дачного участка в селе Нововасильевка Бердянского района, 40 гранат Ф-1 с запалами и более 10 тысяч патронов калибра 5,45 и 7,62", — говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины СБУ обнаружила тайник с патронами и гранатами в Запорожской области

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с ПЗРК и гранатометами в Запорожской области. По информации ведомства, во время обыска ангара одного из предприятий правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, 124 гранатомета РПГ-26, 50 противотанковых гранатометов РПГ-7, 87 зарядов к подствольному гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 мину калибра 82 мм. В ангаре также находилось 30 минометных взрывателей МД5, 240 дымовых гранат РДГ-2Б, шесть дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки.