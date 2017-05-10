В Донбассе обнаружены два тайника с оружием - СБУ

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донбассе два тайника с оружием и боеприпасами, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, тайники найдены в заброшенном здании на окраине поселка Мироновское и в поселке Широкино Волновахского района Донецкой области.

"На окраине поселка Мироновское Донецкой области оперативники спецслужбы совместно с военными изъяли 109 выстрелов к гранатометам различных модификаций с 40 зарядами к ним, три противотанковые мины ТМ-62М, более 60 патронов со снарядами осколочно-фугасной группы ОФЗ-23 и более чем 11 тысяч патронов к стрелковому оружию различного калибра", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники СБУ в поселке Широкино изъяли из колодца на территории частного дома гранатомет РПГ-26 и около сотни патронов калибра 12,7 миллиметра с бронебойно-зажигательными пулями. Местный житель также хранил использованный реактивный огнемет РПО-А "Шмель", добавили в ведомстве.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.