В Харькове прохожие руками подняли авто, чтобы спасти пенсионера

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове 9 ноября произошла авария, в которой пострадал пенсионер — мужчина оказался заблокирован под автомобилем.

На Жасминовом бульваре автомобиль "Тойота Авенсис" во время поворота совершила наезд на пожилого мужчину.

Свидетели ДТП сразу же вызвали скорую помощь, однако решили не дожидаться врачей и начали спасение мужчины самостоятельно.

"Человек 8-10 мужчин взяли автомобиль и подняли его, после чего вытащили дедушку. Мы даже не знали, жив он или нет. Женщина, которая была за рулем иномарки, была в шоковом состоянии, но тоже пыталась помогать", — приводит слова очевидцев NewsRoom.

В итоге пострадавший был госпитализирован прибывшими медиками.

Ранеев в результате аварии под Харьковом 25-летний житель Полтавы получил травмы, не совместимые с жизнью. На трассе на него наехали сразу два автомобиля.