наверх
10.11.201713:11
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове прохожие руками подняли авто, чтобы спасти пенсионера

    (обновлено: )283
    Свидетели аварии спасли мужчину, который попал под "Тойоту". Десять мужчин подняли машину, чтобы вытащить пострадавшего.
    Автомобиль сбил пенсионера в Харькове
    Фото Newsroom

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Харькове 9 ноября произошла авария, в которой пострадал пенсионер — мужчина оказался заблокирован под автомобилем.

    В Киеве водитель такси Uber спровоцировал масштабную аварию
    Kyiv Operativ / YouTube
    Хотел проскочить. В центре Киева таксист спровоцировал масштабное ДТП

    На Жасминовом бульваре автомобиль "Тойота Авенсис" во время поворота совершила наезд на пожилого мужчину.

    Свидетели ДТП сразу же вызвали скорую помощь, однако решили не дожидаться врачей и начали спасение мужчины самостоятельно.

    "Человек 8-10 мужчин взяли автомобиль и подняли его, после чего вытащили дедушку. Мы даже не знали, жив он или нет. Женщина, которая была за рулем иномарки, была в шоковом состоянии, но тоже пыталась помогать", — приводит слова очевидцев NewsRoom.

    В итоге пострадавший был госпитализирован прибывшими медиками.

    Ранеев в результате аварии под Харьковом 25-летний житель Полтавы получил травмы, не совместимые с жизнью. На трассе на него наехали сразу два автомобиля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаг Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова