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    ДТП с Зайцевой: задержан руководитель следствия

    (обновлено: )9
    Руководитель следствия смертельного ДТП с участием Елены Зайцевой
    Фото: LiveKharkov

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Харьковские патрульные поймали пьяным за рулем автомобиля руководителя следствия смертельного ДТП с участием Елены Зайцевой. Об этом сообщает Харьков LIVE на своей странице в Facebook.

    Фото: LiveKharkov
    Руководитель следствия смертельного ДТП с участием Елены Зайцевой

    "Патрульными полицейскими был остановлен начальник отдела по ДТП СУ ГУНП в Харьковской области Мовчан Николай Иванович по подозрению, что он находится в состоянии алкогольного опьянения", – написано в сообщении.

    Мовчан отказался проходить тест на драгере, из-за чего полицейские доставили его в наркологический диспансер для анализа на наличие алкоголя в крови.
    После проведения осмотра, оказалось, что в крови милиционера было 0.2 промилле – это максимально допустимая норма наличия алкоголя в крови.

    "Именно этот человек является начальником отдела, расследующего страшное ДТП на Сумской с участием Зайцевой и Дронова. Начальники такого уровня должны подавать пример своим подчиненным и вообще не употреблять алкоголь за рулем, ведь они охраняют закон", — отмечается в сообщении "Харьков LIVE".

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