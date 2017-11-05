ДТП с Зайцевой: задержан руководитель следствия

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Харьковские патрульные поймали пьяным за рулем автомобиля руководителя следствия смертельного ДТП с участием Елены Зайцевой. Об этом сообщает Харьков LIVE на своей странице в Facebook.

Фото: LiveKharkov Руководитель следствия смертельного ДТП с участием Елены Зайцевой

"Патрульными полицейскими был остановлен начальник отдела по ДТП СУ ГУНП в Харьковской области Мовчан Николай Иванович по подозрению, что он находится в состоянии алкогольного опьянения", – написано в сообщении.

Мовчан отказался проходить тест на драгере, из-за чего полицейские доставили его в наркологический диспансер для анализа на наличие алкоголя в крови.

После проведения осмотра, оказалось, что в крови милиционера было 0.2 промилле – это максимально допустимая норма наличия алкоголя в крови.

"Именно этот человек является начальником отдела, расследующего страшное ДТП на Сумской с участием Зайцевой и Дронова. Начальники такого уровня должны подавать пример своим подчиненным и вообще не употреблять алкоголь за рулем, ведь они охраняют закон", — отмечается в сообщении "Харьков LIVE".