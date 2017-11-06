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    Киев

    Смертельное ДТП в Киеве. Range Rover сбил пешехода (18+)

    (обновлено: )65
    Сообщается, что автомобиль Range Rover сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу над подземным пешеходным переходом. От полученных травм мужчина скончался на месте.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в результате ДТП, которое произошло на проспекте Соборности в направление моста Патона, погиб пешеход.

    Об этом сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    "Водитель автомобиля Range Rover сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу над подземным пешеходным переходом. От полученных травм мужчина скончался мгновенно. На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа", — сообщает портал.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта произошла авария с участием маршрутки №464. На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала в первый ряд и сбила двух людей. В результате наезда женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в машине "скорой помощи" по дороге в больницу.

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