Смертельное ДТП в Киеве. Range Rover сбил пешехода (18+)

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в результате ДТП, которое произошло на проспекте Соборности в направление моста Патона, погиб пешеход.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

"Водитель автомобиля Range Rover сбил пешехода-нарушителя, который перебегал дорогу над подземным пешеходным переходом. От полученных травм мужчина скончался мгновенно. На месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа", — сообщает портал.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта произошла авария с участием маршрутки №464. На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала в первый ряд и сбила двух людей. В результате наезда женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в машине "скорой помощи" по дороге в больницу.