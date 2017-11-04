Смертельное ДТП в Киеве. Задержан водитель маршрутки

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина.

Полиция задержала водителя маршрутки, который в Киеве в субботу сбил насмерть двух человек, сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

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"Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство расследуется", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в случае доказательства вины мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

Напомним, в субботу в Киеве маршрутка на остановке сбила насмерть двух человек.

Ранее Кличко заявлял, что общественный транспорт вскоре должен вытеснить с рынка частных перевозчиков.