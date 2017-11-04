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    Киев

    Смертельное ДТП в Киеве. Задержан водитель маршрутки

    (обновлено: )238
    Как сообщили в полиции, в случае доказательства вины мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.
    В Киеве маршрутка сбила людей
    espreso.tv

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. 

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    Канал Новости Харькова на youtube
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    Полиция задержала водителя маршрутки, который в Киеве в субботу сбил насмерть двух человек, сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

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    "Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство расследуется", — говорится в сообщении.

    В ведомстве также отметили, что в случае доказательства вины мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.

    Напомним, в субботу в Киеве маршрутка на остановке сбила насмерть двух человек.

    Ранее Кличко заявлял, что общественный транспорт вскоре должен вытеснить с рынка частных перевозчиков.

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