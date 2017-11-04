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    Киев

    Жертвой смертельного ДТП с маршруткой в Киеве стал полковник СБУ

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    По информации СМИ, под колесами маршрутки в ДТП на остановке общественного транспорта на Оболони 4 ноября погиб полковник запаса СБУ, бывший помощник ректора Национальной академии СБУ Валерий Корниенко.
    В Киеве маршрутка сбила людей
    espreso.tv

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина.  В Киеве в аварии на остановке общественного транспорта на Оболони погиб полковник запаса СБУ Валерий Корниенко, сообщает агентство Укринформ.

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    "Под колесами маршрутки в ДТП на остановке общественного транспорта на Оболони 4 ноября погиб полковник запаса СБУ, бывший помощник ректора Национальной академии СБУ Валерий Корниенко. Информацию подтвердили также в академии", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта произошла авария с участием маршрутки №464. На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала в первый ряд и сбила двух людей. В результате наезда женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в машине "скорой помощи" по дороге в больницу.

    Позднее в пресс-службе Нацполиции столицы сообщили,  что полиция задержала водителя маршрутки, который в Киеве в субботу сбил насмерть двух человек.

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