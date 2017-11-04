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    Киев

    После смертельного ДТП в Киеве проверят все маршрутки

    (обновлено: )12
    Как подчеркнул мэр Киева, "трагедия, которая произошла в субботу на Героев Днепра, где маршрутка на остановке общественного транспорта убила двух человек требует от нас жестких действий".
    В Киеве маршрутка сбила людей
    espreso.tv

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко поручил департаменту транспортной инфраструктуры КГГА и Государственной службе Украины по безопасности на транспорте проверить лицензии и соответствие им условий и стандартов работы частных перевозчиков, маршрутные такси которых работают в столице.

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    "Трагедия, которая произошла в субботу на Героев Днепра, где маршрутка на остановке общественного транспорта убила двух человек требует от нас жестких действий. Я поручил проверить наличие лицензий во всех частных перевозчиков, маршрутки которых работают в Киеве, и техническое состояние этих транспортных средств. А также — насколько условиям лицензий соответствуют условия работы водителей, их профессиональный стаж, контроль состояния здоровья водителей, которые выезжают на маршруты и перевозят пассажиров ", — заявил мэр столицы, передает пресс-служба КГГА.

    По его словам, те перевозчики, которые не соблюдают стандартов работы, уйдут с рынка перевозок.

    Также Кличко поручил проверить и стандарты работы и техническое состояние коммунальных маршруток.

    Напомним, в субботу в Киеве маршрутка на остановке сбила насмерть двух человек.

    Ранее Кличко заявлял, что общественный транспорт вскоре должен вытеснить с рынка частных перевозчиков.

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