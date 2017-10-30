Под Киевом столкнулись маршрутки, один из водителей сбежал

На странице "Киев Оперативный" в Facebook сообщается, что многих людей госпитализировали.

Согласно сообщению, микроавтобус Mercedes, который направлялся в сторону столицы, неожиданно стало раскручивать на скользкой дороге, вследствие чего его понесло на встречную полосу движения.

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"В это время в его боковую часть на полном ходу влетает другой автобус. Водителя автобуса "Богдан" зажало в салоне. Бойцы ГСЧС вырезали его из искореженного автобуса. Многих людей госпитализировали", — говорится в сообщении.

В ходе разбирательств водитель Mercedes сбежал.

Накануне в Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса со школьниками пострадали девять человек, в том числе семеро учеников.