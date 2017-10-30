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30.10.201714:15
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    Под Киевом столкнулись маршрутки, один из водителей сбежал

    (обновлено: )82
    Авария с участием двух маршруток, в результате которой есть пострадавшие, произошла в понедельник в селе Лютеж возле Киева. Один из водителей сбежал с места ДТП. Число пострадавших не уточняется.
    Канал Kyiv Operativ на youtube

    На странице "Киев Оперативный" в Facebook сообщается, что многих людей госпитализировали.

    Согласно сообщению, микроавтобус Mercedes, который направлялся в сторону столицы, неожиданно стало раскручивать на скользкой дороге, вследствие чего его понесло на встречную полосу движения.

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    "В это время в его боковую часть на полном ходу влетает другой автобус. Водителя автобуса "Богдан" зажало в салоне. Бойцы ГСЧС вырезали его из искореженного автобуса. Многих людей госпитализировали", — говорится в сообщении.

    В ходе разбирательств водитель Mercedes сбежал.

    Накануне в Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса со школьниками пострадали девять человек, в том числе семеро учеников.

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