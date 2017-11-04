Смертельный наезд маршрутки на людей в Киеве: погибла семейная пара

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В сети появилось видео с места смертельного наезда маршрутного такси возле станции "Героев Днепра" в Киеве, в результате которого погибла супружеская пара.

Видео было опубликовано на странице Facebook dtp.kiev.ua. На видео запечатлено место инцидента, окровавленная маршрутка и работа следственно-оперативной группы полиции.

Напомним, что женщина скончалась на месте, а мужчина умер от полученных травм в карете скорой помощи. В результате ДТП пострадал еще один человек, который отказался от госпитализации.