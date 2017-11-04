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    Киев

    Смертельный наезд маршрутки на людей в Киеве: погибла семейная пара

    (обновлено: )79
    В Киеве маршрутка сбила людей
    espreso.tv

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. В сети появилось видео с места смертельного наезда маршрутного такси возле станции "Героев Днепра" в Киеве, в результате которого погибла супружеская пара.

    Видео было опубликовано на странице Facebook dtp.kiev.ua.  На видео запечатлено место инцидента, окровавленная маршрутка и работа следственно-оперативной группы полиции.

    Напомним, что женщина скончалась на месте, а мужчина умер от полученных травм в карете скорой помощи. В результате ДТП пострадал еще один человек, который отказался от госпитализации.

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