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    Киев

    В Киеве маршрутка насмерть сбила людей на остановке: первые кадры

    (обновлено: )316
    В Киеве маршрутка сбила людей
    espreso.tv

    В Киеве на Оболони на улице Героев Днепра произошло смертельное ДТП при участии маршрутки №464. Об этом сообщает Эспрессо.

    На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала к первому ряду и сбила двух людей.

    В результате ДТП на месте происшествия погибла женщина, еще один пострадавший скончался в карете скорой помощи. Также пострадал еще один мужчина, ему не потребовалась госпитализация.

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