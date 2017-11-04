В Киеве маршрутка насмерть сбила людей на остановке: первые кадры

В Киеве на Оболони на улице Героев Днепра произошло смертельное ДТП при участии маршрутки №464. Об этом сообщает Эспрессо.

На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала к первому ряду и сбила двух людей.

В результате ДТП на месте происшествия погибла женщина, еще один пострадавший скончался в карете скорой помощи. Также пострадал еще один мужчина, ему не потребовалась госпитализация.