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    Во Львовской области в ДТП погибли два человека и пять пострадали

    (обновлено: )32
    Водитель автомобиля Opel Calibra не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП два человека погибли и пять человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы/
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет в с. Сторона Дрогобычского района Львовской области, в результате чего два человека погибли и пять пострадали, сообщила в понедельник пресс-служба Львовской областной госадминистрации.

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    "Водитель автомобиля Opel Calibra не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП два человека погибли и пять человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы", — говорится в сообщении.

    Как уточняет госадминистрация, ДТП произошло в ночь на понедельник, причины аварии выясняются.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Героев Днепра возле остановки общественного транспорта произошла авария с участием маршрутки №464. На остановку общественного транспорта прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, когда в это же время маршрутка заезжала в первый ряд и сбила двух людей. В результате наезда женщина погибла на месте происшествия, а мужчина скончался в машине "скорой помощи" по дороге в больницу.

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