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    Силовики обвинили ополченцев в обстрелах из гранатометов

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    По информации пресс-центра АТО, на луганском направлении огонь велся из минометов и гранатометов по позициям ВСУ в районе Новотошковского, Новоалександровки и Луганского.
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 23 раза открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения.

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер заведет конфликт в тупик, считают на Донбассе

    Как информирует пресс-центр АТО в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "23 раза нарушили перемирие". " В результате боевых действий двое украинских воинов получили ранения", — говорится в сообщении.

    По данным военных, на донецком направлении огонь велся из 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки, Опытного и Песков. На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов и гранатометов по позициям в районе Новотошковского, Новоалександровки и Луганского. В пресс-центре также утверждают, что на приморском направлении огонь велся из противотанковых гранатометов в районе Водяного.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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