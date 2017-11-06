Силовики обвинили ополченцев в обстрелах из гранатометов

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 23 раза открывали огонь по их позициям, двое военных получили ранения.

Как информирует пресс-центр АТО в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "23 раза нарушили перемирие". " В результате боевых действий двое украинских воинов получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным военных, на донецком направлении огонь велся из 82-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Авдеевки, Опытного и Песков. На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов и гранатометов по позициям в районе Новотошковского, Новоалександровки и Луганского. В пресс-центре также утверждают, что на приморском направлении огонь велся из противотанковых гранатометов в районе Водяного.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.