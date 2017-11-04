Жебривский: в Донбассе бойцов ВСУ погибает меньше

КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Ополченцев в зоне проведения АТО погибает втрое больше, чем украинских военных. Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в интервью "5 каналу".

"Орков погибает в 2,8 раз больше, чем сегодня гибнет наших воинов. Не всех погибших отправляют на русскую землю, мы ничего не отследим, а вот то, что разными способами и методиками из нескольких источников поступает информация, что погибших на той стороне гораздо больше… Из-за этого наши ребята реально адекватный ответ дают", – сказал он.