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    Политика

    Жебривский: в Донбассе бойцов ВСУ погибает меньше

    2001
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 ноя — РИА Новости Украина. Ополченцев в зоне проведения АТО погибает втрое больше, чем украинских военных. Об этом заявил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в интервью "5 каналу".

    "Орков погибает в 2,8 раз больше, чем сегодня гибнет наших воинов. Не всех погибших отправляют на русскую землю, мы ничего не отследим, а вот то, что разными способами и методиками из нескольких источников поступает информация, что погибших на той стороне гораздо больше… Из-за этого наши ребята реально адекватный ответ дают", – сказал он.

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