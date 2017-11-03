В Донбассе ночью убили депутата от БПП

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель мэра Северодонецка Луганской области Григорий Пригеба сообщил, что в ночь на пятницу убит депутат местного горсовета, советник мэра города Сергей Самарский.

"В 01:30 сообщили об убийстве Сергея Самарского. Убили по скотски, как подонки… до четырёх часов работал со следователем, кто мог на такое решиться? Предложил детектор для всех кто попадает в поле следствия. Помолимся за Сергея…", — написал Пригеба на своей странице в Facebook.

Григорий Пригеба/Facebook, 3 ноября 2017

В свою очередь Луганщина.ua пишет со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, что труп депутата 7 созыва Северодонецкого городского совета от "Блока Петра Порошенко" партия "Солидарность" Самарского был обнаружен после заявления в полицию его жены, которая не смогла ему дозвониться после работы.

Установлено, что Самарский звонил жене, выходя из помещения городского совета в 18:00. Его труп правоохранители нашли около часа ночи в районе МЖК "Мрия" в Северодонецке.

Источник отмечает, что труп Самарского обнаружен с признаками насильственной смерти — разбита голова.