Под Днепром рухнувший козырек подъезда убил подростка

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. В результате падения подъездного козырька в субботу погиб 17-летний парень в Каменском Днепропетровской области, двое его друзей получили травмы, сообщает местное издание 5692.

ЧП произошло в доме 41 по ул. 8 Марта.

"По словам очевидцев, трое парней ожидали друга около подъезда, когда на них внезапно обрушилась плита. Один из очевидцев рассказал, что погибшему было 17 лет, и звали его Александр. Парень был студентом индустриального колледжа и проживал на улице Матросова", — говорится в сообщении.

5692.com.ua На месте обрушения козырька в Каменском, где погиб подросток

По словам очевидца, сотрудники ГСЧС не смогли поднять большую бетонную плиту, и им пришлось стаскивать ее с пострадавшего, который еще подавал признаки жизни.

По словам знакомых пострадавших, у одного из парней врачи диагностировали перелом ноги, у второго – перелом руки, они госпитализированы.

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Издание отмечает, что жители неоднократно жаловались на аварийное состояния козырька на подъезде, однако их просьбы коммунальные службы игнорировали.

В марте текущего года из-за обвала фасада в Каменском погибла несовершеннолетняя девочка.

Ранее погиб воспитанник детского дома "Жемчужина" в Одессе. Он скончался в трансформарторной подстанции на территории учреждения, спасал котенка.