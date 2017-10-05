Смертельное столкновение автобусов под Киевом: погиб военный, 8 ранены

Один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса со служебным автобусом Национальной гвардии Украины в Киевской области, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 7.00, в Вышгородском районе. Пассажирский автобус сообщением "Дымер — Киев" столкнулся со служебным автобусом Национальной гвардии Украины, который двигался в колонне. В результате ДТП погиб военнослужащий, еще семь военных и один пассажир общественного транспорта с различными телесными повреждениями доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции на Facebook.

На месте работает полиция, выясняются все обстоятельства и причины ДТП. Правоохранители завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение".

Ранее сообщалось, что два человека погибли и трое травмированы в результате столкновения двух автомобилей в Харьковской области.