В Николаеве при странных обстоятельствах погиб морпех

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая базируется в Николаеве, погиб при невыясненных обстоятельствах, сообщает в субботу агентство УНН со ссылкой на командование бригады.

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По данным агентства, в командовании подробности инцидента не сообщили. "Сейчас проходит служебное расследование по факту смерти военнослужащего. Все детали — после окончания расследования", — говорится в сообщении.

По неофициальной информации агентства, морской пехотинец погиб в результате огнестрельного ранения.

Как сообщалось ранее, в Харьковский области в военный госпиталь доставили бойца срочной службы ВСУ, который был ранен неподалеку от села Задонецкое Змиевского района.