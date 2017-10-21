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    Происшествия

    В Николаеве при странных обстоятельствах погиб морпех

    (обновлено: )4910
    В командовании подробности инцидента не сообщили. По неофициальной информации СМИ, морской пехотинец погиб в результате огнестрельного ранения.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая базируется в Николаеве, погиб при невыясненных обстоятельствах, сообщает в субботу агентство УНН со ссылкой на командование бригады.

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    По данным агентства, в командовании подробности инцидента не сообщили. "Сейчас проходит служебное расследование по факту смерти военнослужащего. Все детали — после окончания расследования", — говорится в сообщении.

    По неофициальной информации агентства, морской пехотинец погиб в результате огнестрельного ранения.

    Как сообщалось ранее, в Харьковский области в военный госпиталь доставили бойца срочной службы ВСУ, который был ранен неподалеку от села Задонецкое Змиевского района.

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