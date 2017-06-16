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    На танковом полигоне Уэльсе погибли двое солдат

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    Инцидент произошел накануне днем на военной учебной базе Castlemartin в Пембрукшире, в Уэльсе, однако что именно случилось на полигоне, не уточняется, но известно, что происшествие связано с танком.
    Британские военные. Архивное фото
    REUTERS Yiannis Kourtoglou

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. Двое британских военнослужащих погибли в результате инцидента на полигоне в Уэльсе, сообщил заместитель министра обороны Тобиас Эллвуд.

    Строительство на полигоне Широкий Лан с высоты птичьего полета
    Юрий Бирюков / Facebook
    Строительство на полигоне "Широкий Лан" с высоты птичьего полета

    Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

    Инцидент произошел днем в четверг на военной учебной базе Castlemartin в Пембрукшире, в Уэльсе. Что именно случилось на полигоне, не уточняется, но известно, что происшествие связано с танком. Еще двое военных остаются в госпитале, сообщает агентство Рейтер.

    Согласно планам, на этой неделе, с понедельника по пятницу, на базе должны были проводиться учебные стрельбы.

    Напомним, в конце апреля на военном полигоне в Чугуеве (Харьковская область) погибли двое военнослужащих

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