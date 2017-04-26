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    На военном полигоне в Чугуеве погибли двое военных

    (обновлено: )18410
    Сообщается, что на Чугуевском общевоенном полигоне погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады во время занятий по боевой подготовке.
    Учения на военном полигоне. Архивное фото
    Facebook Генерального штаба ВСУ

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. На военном полигоне в Чугуеве Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих.

    Строительство военного городка на полигоне Широкий Лан
    Министерство обороны Украины
    Строительство военного городка на полигоне "Широкий Лан"

    Сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

    Погибшие – военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады. 

    "На Чугуевском общевоенном полигоне погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады во время занятий по боевой подготовке. Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войсками оперативного командования "Восток", — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что на территории Яворовского военного полигона во Львовской области военнослужащий убил женщину — военного медика.

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