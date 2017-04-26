На военном полигоне в Чугуеве погибли двое военных

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. На военном полигоне в Чугуеве Харьковской области во время занятий по боевой подготовке погибли двое военнослужащих.

Сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Погибшие – военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады.

"На Чугуевском общевоенном полигоне погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады во время занятий по боевой подготовке. Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены в ходе расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войсками оперативного командования "Восток", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на территории Яворовского военного полигона во Львовской области военнослужащий убил женщину — военного медика.