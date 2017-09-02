В Запорожской области солдат-контрактник торговал оружием

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Военная прокуратура задержала старшего солдата по сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов в Запорожье, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

"На сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов задержан старший солдат одной из воинских частей на Запорожье", — говорится в сообщении.

Установлено, что указанный военнослужащий-контрактник, руководствуясь корыстными мотивами, незаконно сбыл гражданскому лицу огнестрельное оружие и боеприпасы, а именно пистолет ПМ, 16 патронов 9 мм к нему, гранату РГД с УЗРГМ, за что получил денежные средства в сумме 19 тыс грн.

Непосредственно после совершения им незаконной реализации военного имущества, злоумышленник задержан порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас военной прокуратурой Запорожского гарнизона решается вопрос об уведомлении указанному лицу подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Херсоне военнослужащий погорел на продаже оружия.

Также сообщалось, что на вокзале в Киеве изъяли оружие, привезенное на продажу из Донбасса.

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