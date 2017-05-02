В США расследуется зачисление на службу солдата, воевавшего за ДНР

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Армия США расследует возможное нарушение процедур найма при зачислении на службу мужчины, воевавшего за самопровозглашенную ДНР в 2014 году, передает агентство Франс Пресс.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на военные записи сообщила, что 29-летний Гийом Кювелье (Guillaume Cuvelier), обладающий двойным гражданством Франции и США, в январе начал проходить подготовку в армии США и недавно ее завершил. В настоящее время он служит в пехотной дивизии на Гавайях, сам Кювелье подтвердил свою службу в американской армии в коротком интервью газете.

"Командование набора добровольцев в СВ США начало расследование, чтобы определить, были ли соблюдены надлежащие процедуры зачисления", — заявил агентству представитель американской армии полковник Пэт Сейбер (Pat Seiber).

По данным издания, Кувелье родился и вырос во Франции, где он придерживался крайне правых взглядов. Согласно публикациям в социальных сетях, документальному фильму с его участием и его окружению, в 2014 году он воевал на стороне "пророссийских сепаратистов" на восточной Украине. В 2015 году Кювелье направился в Ирак, где он создал подразделение боевиков, которые союзничали с курдскими отрядами пешмерга, после чего в 2016 году он направился в США.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.