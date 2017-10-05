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05.10.201711:28
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    Происшествия

    В Харькове мужчина погиб, упав в вырытый коммунальщиками котлован

    (обновлено: )136
    Котлован вырыли коммунальщики для проведения ремонта теплосетей. Мужчина упал в яму вместе с ограждением. Он скончался на месте.
    На месте ЧП в Харькове
    Юрий Сидоренко, facebook

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Харькове мужчина упал в котлован глубиной полтора метра, который вырыли работники КП "Харьковские тепловые сети".

    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию

    Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

    "Котлован был огражден. На сегодня там были запланированы работы Харьквоских теплосетей. Человек погиб. На вид мужчине – от 50-ти до 60-ти лет. Документов при себе не имел. Врачи говорят, что смерть наступила между 12 и 1 часов ночи. Повторю –все меры безопасности работниками ХТС были предприняты. Это подтверждает и то, что погибший оказался в яме с частью ограждения. На данный момент тело увезли", – написал Сидоренко.

    На месте работают сотрудники полиции.

    Ранее сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры в столице шестилетний гражданин Польши провалился в открытый люк.

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