В Харькове мужчина погиб, упав в вырытый коммунальщиками котлован

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В Харькове мужчина упал в котлован глубиной полтора метра, который вырыли работники КП "Харьковские тепловые сети".

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.

"Котлован был огражден. На сегодня там были запланированы работы Харьквоских теплосетей. Человек погиб. На вид мужчине – от 50-ти до 60-ти лет. Документов при себе не имел. Врачи говорят, что смерть наступила между 12 и 1 часов ночи. Повторю –все меры безопасности работниками ХТС были предприняты. Это подтверждает и то, что погибший оказался в яме с частью ограждения. На данный момент тело увезли", – написал Сидоренко.

На месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры в столице шестилетний гражданин Польши провалился в открытый люк.