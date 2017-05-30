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30.05.201717:32
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    Фотоленты

    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию

    (обновлено: )90
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva
    Дело - труба. Кличко спустился в канализацию
    facebook.com/merkieva

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    В Киеве завершается строительство второй нитки главного городского канализационного коллектора, который планируется запустить в сентябре, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции строительства второй нитки коллектора.

    "Киевский коллектор был построен в 1965 году и находится в эксплуатации 52 года. В 1997 году он был признан аварийным. В позапрошлом году на коллекторе произошла авария, в результате которой три района Киева на несколько дней остались без водоснабжения. Силами коммунальных служб аварию тогда ликвидировали. Но такая ситуация могла произойти в любое время, потому что деньги в коммунальное хозяйство столицы, в частности строительство коллектора, не укладывались десятки лет. Нам удалось возобновить строительство второй нитки коллектора. И сейчас здесь продолжается заключительный этап работ", — рассказал Виталий Кличко, отмечается на странице мэра в Facebook.

    Смотрите также: Масштабный прорыв трубы в Киеве: как ликвидируют последствия

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