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    Культура

    Жена Кличко рассказала о домашних концертах с мужем

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    По словам Натальи Кличко, муж хорошо играет на гитаре, поэтому, когда у него есть свободное время, они устраивают концерты дома: "Мы продолжаем делать такие домашние концерты и я очень люблю, когда муж в полном релаксе играет на гитаре".
    Наталья Кличко
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья сообщила, что они с мужем иногда устраивают домашние концерты, передает "Светская жизнь".

    Жена Кличко спела на своем дне рождения в Киеве. Видео
    Видео: vimeo
    Жена мэра Кличко спела в киевском ресторане на свой день рождения

    Как отметила Наталья Кличко, она сама строит певческую карьеру, чтобы получить свою аудиторию: "Моя цель – это найти свою публику и делиться своим творчеством".

    По ее словам, муж хорошо играет на гитаре, поэтому, когда у него есть свободное время, они устраивают концерты дома.

    "Мы продолжаем делать такие домашние концерты и я очень люблю, когда муж в полном релаксе играет на гитаре. Мы находим те минуты, когда мы можем быть друг для друга, с семьей и тогда он играет на гитаре", — отметила она, добавив, что особенно Виталий Кличко любит песни "Сіла птаха" и "Чом ти не прийшов". 

    Напомним, в феврале жена мэра отметила день рождения в столичном ресторане "Монако", где исполнила несколько песен.

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