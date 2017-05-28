Жена Кличко рассказала о домашних концертах с мужем

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья сообщила, что они с мужем иногда устраивают домашние концерты, передает "Светская жизнь".

Как отметила Наталья Кличко, она сама строит певческую карьеру, чтобы получить свою аудиторию: "Моя цель – это найти свою публику и делиться своим творчеством".

По ее словам, муж хорошо играет на гитаре, поэтому, когда у него есть свободное время, они устраивают концерты дома.

"Мы продолжаем делать такие домашние концерты и я очень люблю, когда муж в полном релаксе играет на гитаре. Мы находим те минуты, когда мы можем быть друг для друга, с семьей и тогда он играет на гитаре", — отметила она, добавив, что особенно Виталий Кличко любит песни "Сіла птаха" и "Чом ти не прийшов".

Напомним, в феврале жена мэра отметила день рождения в столичном ресторане "Монако", где исполнила несколько песен.