Российские коммунальщики "озеленили" сад с помощью скотча

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обнаружили приклеенные скотчем к засохшим деревьям новые зеленые ветки в саду Ткачей в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ОНФ.

"Активисты ОНФ в рамках работы Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Санкт-Петербурге совместно с представителями "Молодежки ОНФ" провели мониторинг сада Ткачей на улице Бабушкина. Ранее общественники получили обращения граждан, которые пожаловались в ОНФ, что для благоустройства зеленой зоны работники коммунальных служб приклеили на скотч к засохшим деревьям новые зеленые ветки", — говорится в сообщении.

onf.ru Озеленение с помощью скотча в Санкт-Петербурге

По данным пресс-службы, общественники выяснили, что сад, расположенный в Невском районе, представлен на городской конкурс "Уютный сад — 2017". "Как отмечается в материале, профессиональные судьи оценивают не только цветочное оформление объектов, но и состояние деревьев, кустарников, газонов, садовой мебели. Учитываются площадь зеленой территории, состояние дорожек и тропинок, качество ухода за газонами", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, коммунальщики приклеили к сухостоям новые ветки для "имитации результата" на конкурсе.

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В администрации Невского района отказались от комментариев, отметив, что эта сфера является подведомственной городскому комитету по благоустройству. Пресс-служба комитета по благоустройству пока недоступна для комментариев.

Позже стало известно, что сад на улице Ткачей в Петербурге, где коммунальщики примотали скотчем зеленые ветки к засохшим деревьям, исключен из номинантов конкурса "Уютный сад".

Ранее сообщалось, что на Крещатике в Киеве из-за жары засохли "самые выносливые" каштаны в мире.