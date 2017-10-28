В Одессе из-за халатности сотрудников облэнерго погиб подросток - СМИ

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. В Одессе в субботу, 28 октября, 15-летний воспитанник детского дома "Жемчужинка" залез в трансформаторную будку и погиб от смертельного удара электрическим током, сообщает издание "Таймер".

Трагическое происшествие случилось приблизительно в 19:00. На месте происшествия работали сотрудники полиции.

По информации издания, трагедии можно было бы избежать, если бы двери трансформаторной будки были запломбированы. На данный момент следствие устанавливает личности сотрудников "Одессаоблэнерго", отвечающих за обслуживание объекта и допустивших грубое нарушение правил содержания опасного объекта.

Напомним, пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу, 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.