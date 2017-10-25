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    Происшествия

    На Прикарпатье мужчины раздели подростка и заставили читать стихи

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    Под данным полицейских, обидчиков было семеро, все они задержаны. Мужчины избили одного из подростков, а второго - вывезли в лесопосадку, раздели и заставили читать стихи.
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали группу мужчин, которые издевались над двумя 14-летними подростками в Коломые Ивано-Франковской области.

    В областной полиции сообщили изданию "Вести", что злоумышленники пришли домой к одному из школьников и избили его, а другого — вывезли в лесопосадку возле села Пядики, заставили читать стихи, после чего раздели и отпустили.

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Поколение жести. Подростки грабят, воруют, торгуют наркотиками

    "Мы выяснили, что двое 14-летних мальчиков с ними где-то пересекались, произошел конфликт. И вот эти мужчины решили таким образом им отомстить. К одному из детей пришли домой и побили, а второго отвезли в лес. И он голым, в такую холодину, поздно вечером возвращался пешком из леса домой — это 3-5 км", — говорится в сообщении.

    По данным правоохранителей, некоторые из мужчин имеют судимость.

    Случай произошел неделю назад, однако о нем стало известно только сейчас.

    В настоящее время полицейские доказательства вины подозреваемых, а после этого обратятся в суд. Открыто уголовное производство по двум статьям ("Незаконное лишение свободы или похищение человека" и "Хулиганство") УК Украины.

    На минувшей неделе три девушки и два парня жестоко избили 17-летнюю жительницу Малина Житомирской области. На это неделе она скончалась в больнице.

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