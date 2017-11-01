В Хмельницком спасли десятки детей из горевшего реабилитационного центра

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Пожар произошел в здании центра социально-психологической реабилитации детей в городе Хмельницкий, эвакуировали 38 детей, сообщила в среду пресс-служба Госслужб Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 21.21 31 октября в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Конева возник пожар в Центре социально-психологической реабилитации детей "Подолянчик", — говорится в сообщении.

ГСЧС Спасение детей из горящего реабилитационного центра в Хмельницком

По данным ведомства, совместно с персоналом центра спасатели эвакуировали 38 детей, их на автобусе доставили в ближайшее детское учреждение. К ликвидации пожара были привлечены 30 человек и семь единиц техники.

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В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.