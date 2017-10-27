В центре Киева во время тушения пожара нашли труп мужчины

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Киеве во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"27 октября в 1:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в 3-этажном отселены здания по ул. Еспладний, 32, на 1-м этаже возник пожар. По приезду спасателей на место происшествия было установлено, что пламя распространилось на второй и третий этаж, также загорелась кровля. Общая площадь горения составляла 120 кв. м. Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужского пола, который находился на 2-этаже", — сообщает ГСЧС.

На месте пожара работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.

Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами.

Напомним, по данным ГСЧС, в Украине с начала года в пожарах погибли тысяча 218 человек, еще тысяча 186 человек пострадали.