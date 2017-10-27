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    В центре Киева во время тушения пожара нашли труп мужчины

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    В ГСЧС сообщили, что возгорание возникло в трехэтажном здании в центре Киева, при тушении пожара было найдено тело мужчины.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В Киеве во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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    "27 октября в 1:14 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в 3-этажном отселены здания по ул. Еспладний, 32, на 1-м этаже возник пожар. По приезду спасателей на место происшествия было установлено, что пламя распространилось на второй и третий этаж, также загорелась кровля. Общая площадь горения составляла 120 кв. м. Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп мужского пола, который находился на 2-этаже", — сообщает ГСЧС.

    На месте пожара работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава.

    Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами.

    Напомним, по данным ГСЧС, в Украине с начала года в пожарах погибли тысяча 218 человек, еще тысяча 186 человек пострадали.

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