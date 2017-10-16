наверх
16.10.201715:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сильные пожары в Португалии привели к десяткам жертв

    (обновлено: )4
    Сейчас в Португалии активными остаются 108 очагов пожаров, стихийное бедствие ликвидируют 5 тысяч пожарных. В центральной и северной частях страны объявлен "красный", максимальный, уровень опасности.
    Лесные пожары в Португалии.
    REUTERS Rafael Marchante

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В результате природных пожаров в Португалии погиб уже 31 человек, еще четыре жителя погибли в Испании, сообщает служба Гражданской защиты Португалии.

    Огни дьявола или огненный торнадо в Португалии. Видео
    Канал RT на Youtube
    "Огни дьявола" или огненный торнадо в Португалии

    Отмечается, что более 50 человек получили ожоги, ранения и травмы. Кроме того, четыре человека погибли в испанском автономном сообществе Галисия, расположенном на северо-западе страны на границе с Португалией.

    Сейчас в Португалии активными остаются 108 очагов пожаров, стихийное бедствие ликвидируют 5 тысяч пожарных. В центральной и северной частях страны объявлен "красный", максимальный, уровень опасности, сообщила директор португальской службы Гражданской защиты Патрисия Гаспар. Она считает, что борьба с огнем продолжится минимум до вторника. Около 15 автомобильных дорог перекрыты.

    Масштабный пожар в ТЦ в подмосковном Чехове. Видео
    Канал на Youtube Инфо-Обзор
    Масштабный пожар в Подмосковье: в торговом центре обрушилась крыша

    В испанской Галисии остаются активными более 100 очагов. Здесь жертвами пожаров стали четыре человека. Сейчас основная задача спасателей – не допустить, чтобы огонь перекинулся на город Виго, где живут почти 300 тысяч человек. В зону стихийного бедствия прибыл премьер страны Мариано Рахой.

    За выходные в Галисии выгорело как минимум 4 тысячи гектаров леса. Кроме того, пожары бушуют в соседней Астурии. Власти предполагают, что причиной стали преднамеренные поджоги. Их устраивают местные жители, чтобы высвободить почву под застройку и снизить ее цену.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что готова оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в Португалии и Испании.

    Напомним, число погибших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния выросло до 21 человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Служба безопасности Украины
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое