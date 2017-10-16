Сильные пожары в Португалии привели к десяткам жертв

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В результате природных пожаров в Португалии погиб уже 31 человек, еще четыре жителя погибли в Испании, сообщает служба Гражданской защиты Португалии.

Отмечается, что более 50 человек получили ожоги, ранения и травмы. Кроме того, четыре человека погибли в испанском автономном сообществе Галисия, расположенном на северо-западе страны на границе с Португалией.

Сейчас в Португалии активными остаются 108 очагов пожаров, стихийное бедствие ликвидируют 5 тысяч пожарных. В центральной и северной частях страны объявлен "красный", максимальный, уровень опасности, сообщила директор португальской службы Гражданской защиты Патрисия Гаспар. Она считает, что борьба с огнем продолжится минимум до вторника. Около 15 автомобильных дорог перекрыты.

В испанской Галисии остаются активными более 100 очагов. Здесь жертвами пожаров стали четыре человека. Сейчас основная задача спасателей – не допустить, чтобы огонь перекинулся на город Виго, где живут почти 300 тысяч человек. В зону стихийного бедствия прибыл премьер страны Мариано Рахой.

За выходные в Галисии выгорело как минимум 4 тысячи гектаров леса. Кроме того, пожары бушуют в соседней Астурии. Власти предполагают, что причиной стали преднамеренные поджоги. Их устраивают местные жители, чтобы высвободить почву под застройку и снизить ее цену.

Ранее Еврокомиссия заявила, что готова оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в Португалии и Испании.

Напомним, число погибших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния выросло до 21 человека.