Авдеевка подверглась мощному обстрелу

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Ополченцы обстреляли из гранатометов жилые кварталы Авдеевки, в результате чего в одном из домов была повреждена крыша и кованые ворота.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, обстрел произошел в субботу вечером.

"В результате попадания вражеской гранаты от АГС (автоматического станкового гранатомета) частично разрушена крыша летней кухни по адресу улица Некрасова 127 и ворота во двор по улице Некрасова 130", – говорится в штабе.

Никто из мирных жителей не пострадал во время обстрела.

"Вечером мы были дома. Внезапно, неподалеку нашего дома прогремел мощный взрыв от которого очень испугался наш маленький ребенок", – рассказала хозяйка дома Елена.