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29.10.201717:03
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    Авдеевка подверглась мощному обстрелу

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    Авдеевка подверглась мощному обстрелу
    Фото: пресс-центр штаба АТО

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Ополченцы обстреляли из гранатометов жилые кварталы Авдеевки, в результате чего в одном из домов была повреждена крыша и кованые ворота.

    Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, обстрел произошел в субботу вечером.

    "В результате попадания вражеской гранаты от АГС (автоматического станкового гранатомета) частично разрушена крыша летней кухни по адресу улица Некрасова 127 и ворота во двор по улице Некрасова 130", – говорится в штабе.

    Никто из мирных жителей не пострадал во время обстрела.

    "Вечером мы были дома. Внезапно, неподалеку нашего дома прогремел мощный взрыв от которого очень испугался наш маленький ребенок", – рассказала хозяйка дома Елена.

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