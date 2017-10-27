Во Львовской области произошел обвал шахты: есть пострадавшие

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. В результате обвала породы на шахте "Лесовая" Сокальского района Львовской области горняки получили нетяжелые травмы. Об этом сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

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"Как сообщила мне по телефону председатель первичной ячейки НПГУ шахты "Лесовая" ГП "Львовуголь" Кафтан Мирослава, которая посетила пострадавших из-за обвала в шахте горняков, они получили нетяжелые травмы, одному рабочему выбило ключицу, а у второго рваная рана головы (в момент обвала его засыпало, но удалось быстро откопать). Им быстро оказали первую помощь. Сейчас они находятся в Червоноградской городской больнице", — говорится в сообщении.

При этом Волынец отметил, что причиной обвала стало отсутствие надлежащих материалов для крепления.

Напомним, во Львовской области произошло землетрясение.