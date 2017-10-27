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    Происшествия

    Названа основная версия смертельного взрыва в Киеве

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (63)

    (обновлено: )64907
    По словам народного депутата, члена коллегии МВД Антона Геращенко, "основной версией остается деятельность российских спецслужб". При этом он добавил, что следствие продолжит рассматривать все версии.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители рассматривают "деятельность российских спецслужб " как основную версию покушения на депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, заявил член коллегии МВД, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

    МВД ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Украинское фото
    Мосийчук - яркий представитель "элиты", которую привел Майдан

    По утверждению Геращенко, "основной версией остается деятельность российских спецслужб".

    "Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве", — заявил Геращенко в эфире телеканала "Эспрессо".

    Он добавил, что следствие продолжит рассматривать все версии, но эта остается основной. Специалисты продолжают исследовать остатки взрывчатки возле редакции "Эспрессо". Сообщается, что вероятнее всего, это было самодельное взрывное устройство.

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

    В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными

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    Место взрыва около офиса телеканала "Эспрессо"
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