Названа основная версия смертельного взрыва в Киеве

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители рассматривают "деятельность российских спецслужб " как основную версию покушения на депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, заявил член коллегии МВД, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

МВД ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых покушение на Мосийчука.

По утверждению Геращенко, "основной версией остается деятельность российских спецслужб".

"Вероятнее всего, мотивом было сделать так, чтобы показать, что иностранные спецслужбы и их наемники с оккупированных территорий могут реализовать теракты в Киеве", — заявил Геращенко в эфире телеканала "Эспрессо".

Он добавил, что следствие продолжит рассматривать все версии, но эта остается основной. Специалисты продолжают исследовать остатки взрывчатки возле редакции "Эспрессо". Сообщается, что вероятнее всего, это было самодельное взрывное устройство.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными.