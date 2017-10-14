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    Происшествия

    В Харьковской области разбили мемориал советским воинам

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    (обновлено: )45016
    Неизвестные повредили табличку и два мраморных камня на мемориальной доске. В результате действий злоумышленников на табличке образовалась трещина и отпало несколько букв, также были отбиты две мраморные плитки.
    В Харьковской области разбили мемориал советским воинам
    ГУНП в Харьковской области

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    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. В Чугуеве Харьковской области неизвестные разбили мемориальную доску погибшим в годы Второй мировой войны, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

    Как уточняется, информация о происшествии поступила в Чугуевский отдел полиции от директора коммунального предприятия вчера, 13 октября, в 12.15.

    Заявитель сообщил, что мемориальная доска на территории парка Славы на улице Леонова, вероятно, была повреждена в период с 19.00 12 октября до 7.00 13 октября. Неизвестные повредили табличку и два мраморных камня на мемориальной доске. В результате действий злоумышленников на табличке образовалась трещина и отпало несколько букв, также были отбиты две мраморные плитки.

    ГУНП в Харьковской области
    В Харьковской области разбили мемориал советским воинам

    По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

    Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

    Смотрите также инфографику: Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

    Напомним, ранее в Харькове неизвестные облили красной краской памятник участникам Украинской повстанческой армии.

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