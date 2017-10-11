Памятник хиту Gangnam Style: дьявольские руки и народная нелюбовь

С момента установки памятника танцу Gangnam Style ("Каннам стайл", в народе "Гангам") авторства Psy в престижном сеульском районе Каннам прошло уже полтора года, но местным жителям он никак не нравится.





Идея соорудить памятник самому известному южнокорейскому музыкальному творению последних лет возникла еще в конце 2015 г.





Когда же стало известно, что установка скульптуры обойдется местному бюджету в 400 миллионов вон (порядка 350 тысяч долларов США), народ стал негодовать.





"Нам и вправду удалось создать небывалый хит, который всем понравился, но я просто делал свою работу, так уж получилось. Я не делал это специально ради страны. И то, что в округе за бюджетные деньги решили установить памятник, мне, безусловно, приятно. Но это уже, по-моему, чересчур", — признался исполнитель в одном из последних интервью.





В апреле 2016 года скульптуру Gangnam Style рядом с торгово-выставочным центром COEX ("Коэкс") все же установили. Корейцам она сразу не понравилась. По их словам, памятник похож на нечто, пытающееся вызвать дьявола. Также люди призывали перенести его поближе к полицейскому участку как символ "закованных в наручники нарушителей" и называют ее "просто уродством".





Несмотря на народную нелюбовь к скандальной скульптуре, самим Psy и его легендарным синглом корейцы по-прежнему гордятся. Вышедший пять лет назад ролик Gangnam Style стал самым просматриваемым в истории YouTube и уступил пальму первенства лишь недавно, в июле 2017 г.



