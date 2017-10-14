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    Происшествия

    В Харькове облили красной краской памятник воинам УПА

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (21)

    (обновлено: )7230
    Ночью неизвестные облили памятник воинам УПА красной краской в парке "Молодежном". В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался
    Памятник участника УПА облили краской в Харькове
    Полиция Харьковской области/Facebook

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные облили красной краской памятник участникам Украинской повстанческой армии в Харькове, сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области в субботу.

    "Ночью неизвестные облили памятник воинам УПА красной краской в парке "Молодежном". Информация о происшествии поступила в Киевский отдел полиции сегодня. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В полицию с заявлениями по данному факту никто из граждан не обращался", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

    Марши УПА и столкновения на 14 октября. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

    Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Полицией устанавливаются лица, причастные к указанному правонарушению.

    Кроме того, полиция сообщает, что вандалы повредили мемориальную доску советским воинам, которые погибли во времена Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в парке Славы города Чугуев Харьковской области. Об этом в полицию сообщил директора местного коммунального предприятия.

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    "Мужчина рассказал, что мемориальную доску на территории парка "Славы", расположенного на улице Леонова, вероятно, повредили в период времени с 19.00 12 октября до 07.00 13 октября. Неизвестные повредили табличку и два мраморных камня на мемориальной доске. В результате на табличке образовалась трещина и отпало несколько букв, также были отбиты две мраморные облицовочные плитки", — сообщает полиция.

    Полиция Харьковской области/Facebook
    Памятник участника УПА облили краской в Харькове

    В Украине в субботу, 14 октября, отмечают День защитника. В Киеве по случаю праздника состоятся сразу несколько концертов, а также ряд патриотических спортивно-массовых мероприятий. Кроме того, украинские националисты в этот день планируют провести в Киеве ставший традиционным для них марш по случаю 75-ой годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА).

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