Годовщина Волынской трагедии: в Польше открыли памятник против УПА

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 11 июля, поляки впервые на государственном уровне отмечают Национальный день памяти жертв Волынской трагедии 1943 года.

Снесенный в апреле крест с памятника УПА вблизи Перемышля отремонтировали к годовщине Волынской трагедии. Однако теперь он посвящен украинцам, которые в годы Второй мировой войны спасали поляков от УПА, пишет "Украинская правда".

"Мы не хотели, чтобы этот крест пошел на металлолом или в какое-то забытое место. Мы решили, что установим его на этом месте снова. В память о украинцах, которые спасали поляков от смерти от рук УПА на Волыни и в Восточной Галиции в 1943-1945 годы", — сказал президент ультраправого Движения народового в Подкарпатском воеводстве Марек Кульпа.

В Украине открытие переделанного поляками на свой лад памятника восприняли очень неоднозначно.

Напомним, о том, что с Бандерой украинцы не войдут в Европу, прямо заявляют польские политики на высшем уровне. А в Варшаве накануне 74-й годовщины Волынской трагедии прошли мероприятия с лозунгами: "Геноцид помним — бандеровцам жить не дадим", "Бандера, стоп", "Волынь помним", а у некоторых были нарукавные повязки с надписью "польский Львов".