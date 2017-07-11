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    Годовщина Волынской трагедии: в Польше открыли памятник против УПА

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    В Польше под Перемышлем польские националисты восстановили металлический крест с ранее демонтированного памятника воинам УПА.
    В Польше к годовщине Волынской трагедии открыли памятник против УПА
    nowiny24.pl

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 11 июля, поляки впервые на государственном уровне отмечают Национальный день памяти жертв Волынской трагедии 1943 года.

    Снесенный в апреле крест с памятника УПА вблизи Перемышля отремонтировали к годовщине Волынской трагедии. Однако теперь он посвящен украинцам, которые в годы Второй мировой войны спасали поляков от УПА, пишет "Украинская правда".

    "Мы не хотели, чтобы этот крест пошел на металлолом или в какое-то забытое место. Мы решили, что установим его на этом месте снова. В память о украинцах, которые спасали поляков от смерти от рук УПА на Волыни и в Восточной Галиции в 1943-1945 годы", — сказал президент ультраправого Движения народового в Подкарпатском воеводстве Марек Кульпа.

    В Украине открытие переделанного поляками на свой лад памятника восприняли очень неоднозначно.

    Напомним, о том, что с Бандерой украинцы не войдут в Европу, прямо заявляют польские политики на высшем уровне. А в Варшаве накануне 74-й годовщины Волынской трагедии прошли мероприятия с лозунгами: "Геноцид помним — бандеровцам жить не дадим", "Бандера, стоп", "Волынь помним", а у некоторых были нарукавные повязки с надписью "польский Львов".

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