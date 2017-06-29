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    На Волыни повесился военнослужащий

    (обновлено: )162
    Сообщается, что 20-летний солдат 14-ой отдельной механизированной бригады был найден повешенным в собственном дворе.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В селе Залужье Волынской области на собственном дворе покончил жизнь самоубийством солдат 14 отдельной механизированной бригады, цитирует УНН данные Владимир-Волынского райотдела полиции.

    Отмечается, что сообщение о самоубийстве поступило в четверг в 5:00 утра. 20-летнего солдата Виталия нашли в петле в селе Залужье, во дворе собственной усадьбы.

    Что заставило 20-летнего парня закончить жизнь самоубийством — устанавливают правоохранители.

    Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.

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