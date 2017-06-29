На Волыни повесился военнослужащий

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В селе Залужье Волынской области на собственном дворе покончил жизнь самоубийством солдат 14 отдельной механизированной бригады, цитирует УНН данные Владимир-Волынского райотдела полиции.

Отмечается, что сообщение о самоубийстве поступило в четверг в 5:00 утра. 20-летнего солдата Виталия нашли в петле в селе Залужье, во дворе собственной усадьбы.

Что заставило 20-летнего парня закончить жизнь самоубийством — устанавливают правоохранители.

Напомним, в Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась.