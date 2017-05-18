"Волынь" нарушила нормы аттестации ФФУ и может потерять лицензию

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Волынь" (Луцк) не смог решить проблемы с лицензированием на следующий сезон, сообщает Sport Arenа.

"Волынь не ликвидировала задолженность сербскому полузащитнику Саше Стевичу, что в очередной раз ставит под вопрос выдачу клубу аттестата на следующий сезон. На заседании аттестационного комитета ФФУ 11 мая клуб пообещал исправить ситуацию до 17 мая. Однако сам Стевич подтвердил, что лучане до сих пор не погасили долг перед ним. Учитывая все данные, комитет снова соберется вместе и обсудит ситуацию 19 мая", — сообщает портал.

Невыплата задолженности Стевичу означает, что "Волынь" не сможет получить лицензию, потому что у клуба есть просроченная задолженность. Стевич несколько раз шел на уступки Волыни касательно терминов выплаты 70-ти тысяч долларов. Клуб же объяснял задержку техническими трудностями.

У "Волыни" также есть задолженность перед бразильским нападающим Алессандро Селину.

Окончательное решение по проблемным клубам аттестационный комитет ФФУ должен принять в ближайшее время, а саму процедуру лицензирования закрыть до 31 мая. Но по информации Sport Arena крайним сроком для выдачи может является 11 июня.

Донецкий "Шахтер" в 11 раз стал обладателем Кубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо".

Финальный поединок между непримиримыми соперниками, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Единственный гол на 80-ой минуте забил Марлос, который в первом тайме не реализовал пенальти.

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