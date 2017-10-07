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    Происшествия

    В Херсоне обстреляли автомобиль, есть раненые

    (обновлено: )147
    На месте происшествия полицейские установили, что группа лиц обстреляла машину, в которой находилось двое людей, и скрылась на автомобиле "Дэу Ланос".
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. В Херсоне группа лиц расстреляла автомобиль, в результате двое человек были госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба местной полиции.

    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Момент стрельбы во время концерта в Лас-Вегасе

    По данным полиции, стрельба произошла в Северном микрорайоне по ул. Вишневая. На месте происшествия полицейские установили, что группа лиц обстреляла машину, в которой находилось двое людей, и скрылась на автомобиле "Дэу Ланос".

    С целью задержания злоумышленников на территории города был введен оперативный план "Перехват".

    Сейчас пострадавших прооперировали, угрозы их жизни нет.

    По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" через ст.15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление". Проводятся первоочередные следственные действия.

    Напомним, 4 октября неизвестные открыли огонь из гранатомета в Харьковской области, никто не пострадал, повреждения получил автомобиль.

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