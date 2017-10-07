В Херсоне обстреляли автомобиль, есть раненые

КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. В Херсоне группа лиц расстреляла автомобиль, в результате двое человек были госпитализировали с огнестрельными ранениями, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным полиции, стрельба произошла в Северном микрорайоне по ул. Вишневая. На месте происшествия полицейские установили, что группа лиц обстреляла машину, в которой находилось двое людей, и скрылась на автомобиле "Дэу Ланос".

С целью задержания злоумышленников на территории города был введен оперативный план "Перехват".

Сейчас пострадавших прооперировали, угрозы их жизни нет.

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство" через ст.15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление". Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 4 октября неизвестные открыли огонь из гранатомета в Харьковской области, никто не пострадал, повреждения получил автомобиль.