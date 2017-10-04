Судмедэксперт уточнил число жертв стрельбы в Лас-Вегасе

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Озвученное число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе включает не только жертв, но и самого убийцу, сообщил судмедэксперт округа Кларк, в котором произошла трагедия.

"Я могу подтвердить, что погибли 59 человек: 58 и стрелок. Всего — 59", — сказал он на пресс-конференции в Лас-Вегасе, которую транслировал телеканал CNN.

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По словам судмедэксперта, все погибшие уже опознаны.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.