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    Судмедэксперт уточнил число жертв стрельбы в Лас-Вегасе

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    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (32)

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    Судмедэксперт округа Кларк, в котором произошла трагедия, уточнил, что ранее озвученное число погибших при стрельбе включает и самого стрелка - Стивена Пэддока.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Озвученное число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе включает не только жертв, но и самого убийцу, сообщил судмедэксперт округа Кларк, в котором произошла трагедия.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Кровавый уик-энд в Лас-Вегасе

    "Я могу подтвердить, что погибли 59 человек: 58 и стрелок. Всего — 59", — сказал он на пресс-конференции в Лас-Вегасе, которую транслировал телеканал CNN.

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    По словам судмедэксперта, все погибшие уже опознаны.

    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

    Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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