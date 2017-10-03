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    Мужчина, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе, был миллионером - СМИ

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    Кровавый уикенд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (25)

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    Стивен Паддок, устроивший стрельбу в Лас-Вегасе, был миллионером, который сделал большую часть своего состояния, инвестируя в недвижимость.
    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Стивен Паддок, мужчина, который устроил массовую стрельбу в Лас-Вегасе, был многомиллионным инвестором.

    Об этом сообщает УНН со ссылкой на NZME.

    Скриншот dailymail.co.uk
    Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе Стивен Пэддок

    Как сообщает издание, за словами брата Эрика Паддока, нападавший был миллионером, который сделал большую часть своего состояния, инвестируя в недвижимость.

    Также, он добавил, что его брат также был бухгалтером в течение многих лет, и не знал о каких-либо недавних финансовых трудностях, которые он, возможно, имел.

    Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника по Киеву) на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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