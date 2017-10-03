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    Стрелок из Лас-Вегаса перед покупкой оружия успешно прошел проверку

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    Кровавый уик-енд: массовый расстрел в Лас-Вегасе (21)

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    Владелец оружейного магазина Крис Майкл заявил, что 64-летний Стивен Пэддок, которого подозревают в стрельбе, несколько раз приезжал в его магазин.
    Подозреваемый в расстреле людей в Лас-Вегасе Стивен Пэддок в молодости
    Скриншот dailymail.co.uk

    КИЕВ, 3 окт – РИА Новости Украина. Преступник, расстрелявший в воскресенье десятки человек в Лас-Вегасе, перед покупкой оружия успешно прошел необходимую проверку, сообщил владелец оружейного магазина Крис Майкл.

    Стрельба на концерте в Лас-Вегасе
    REUTERS Las Vegas Sun/Steve Marcus
    Кровавый уик-энд в Лас-Вегасе

    По словам Майкла, которого цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс, 64-летний Стивен Пэддок несколько раз приезжал в его магазин, расположенный в штате Юта в 40 минутах езды от дома Пэддока в Неваде. В итоге мужчина купил пистолет, пройдя при этом необходимую проверку по федеральной базе данных.

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    "Ничего настораживающего (в покупателе) не было. Я понятия не имел, что он способен на это", — признался Майкл.

    Ранее полиция сообщила, что Пэддок не привлекался к уголовной ответственности. Родственники мужчины признались, что для них стало полной неожиданностью, когда они узнали о совершенном преступлении.

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    Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

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