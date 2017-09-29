В Николаеве со стрельбой и погоней задержали военных - СМИ

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Сотрудники патрульной полиции Николаева рано утром в пятницу со стрельбой задержали группу военнослужащих с явными признаками алкогольного опьянения, пишет местное издание "Novosti N".

Согласно сообщению, правоохранители заметили микроавтобус, который двигался по проспекту Центральному с выключенным светом фар. Инцидент произошел около 5:00. Патрульные по громкоговорителю потребовали остановиться, на что водитель микроавтобуса не отреагировал, начав ускорение движения.

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В ходе преследования микроавтобус едва не совершил столкновение со встречным транспортом. Затем, едва не сбив патрульного, водитель свернул на улицу Потемкинскую, где при повороте на улицу Артиллерийскую микроавтобус врезался в электроопору и был заблокирован патрульными.

Novosti-N.org Ночная погоня в Николаеве и задержание военнослужащих, 29 сентября 2017

"В автомобиле находились 5 человек с явными признаками алкогольного опьянения. Они оказали сопротивление патрульным, пытались сбежать с места происшествия. Правоохранителям пришлось даже сделать предупредительный выстрел в воздух, так как было подозрение, что у мужчин есть оружие. В итоге все были задержаны. Водителю микроавтобуса было предложено пройти алкотест Драгер, но он отказался. В медучреждении анализ показал 0.9 промилле. Все задержанные – военнослужащие одной из воинских частей г. Николаева", — говорится в сообщении.

Все военнослужащие переданы военной полиции.

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