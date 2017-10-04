Под Харьковом джип обстреляли из гранатомета

Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные открыли огонь из гранатомета в Харьковской области, никто не пострадал, повреждения получил автомобиль, сообщила в среду пресс-служба областной полиции.

По данным пресс-службы, накануне в полицию поступило сообщение от женщины, что ночью она услышала звук, похожий на выстрел.

"В ходе проверки информации было установлено, что в городе Волчанск на обочине в направлении движения из села Волчанские Хутора в центр города обнаружен поврежденный термическим действием огня автомобиль Toyota FJ Cruiser", — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Харьковской области На месте обстрела Toyota в Харьковской области

Как установили правоохранители, 35-летний водитель двигался по улице в Волчанск, возле перекрестка услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля, после чего остановил автомобиль и покинул место происшествия. "На обочине эксперты обнаружили фрагменты пускового устройства гранатомета", — сообщает полиция.

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